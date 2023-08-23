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Быстров об «Оренбурге»: «Давайте экспериментировать с русскими тренерами. У неопытного Ярошика ничего не получилось. Сейчас испанец, который даже по-русски не говорит»

Быстров об «Оренбурге»: «Давайте экспериментировать с русскими тренерами. У неопытного Ярошика ничего не получилось. Сейчас испанец, который даже по-русски не говорит»

Вчера чеха Иржи Ярошика, при котором клуб набрал 1 очко в 5 турах Мир РПЛ, сменил испанец Давид Деограсия.

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