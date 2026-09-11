Трамп предложил выплатить американцам по $5 тыс. в рамках программы

Анна Паулина Луна, член Палаты представителей США, предложила перенаправить средства, выделенные для помощи Киеву, на выплату американцам по $5 тыс.
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