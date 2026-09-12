Депутат Милонов назвал кринжатиной слова Лебедева, сравнившего женщин с колбасой

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в интервью высказался об отношениях — по его мнению, можно порвать с партнером, выкинув его как «старый засохший кусок колбасы».
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