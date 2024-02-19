15 забавных смс-переписок, которые нарочно не придумаешь

Иногда слушаешь какие-то невероятные истории из жизни людей и кажется, что такое невозможно. Но когда достоверно знаешь рассказчиков или подобное происходит с тобой, то понимаешь, что никакой сценарист и фантаст не придумает круче того, что случается в реальности.