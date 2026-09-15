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Представлен Tank 300 Hook Road: теперь это настоящий монстр бездорожья с 40-дюймовыми шинами и мостами спереди и сзади

Представлен Tank 300 Hook Road: теперь это настоящий монстр бездорожья с 40-дюймовыми шинами и мостами спереди и сзади

Предзаказы уже начали принимать Компания Great Wall Motors представила и начала принимать предзаказы на Tank 300 Hook Road — необычную модификацию популярного внедорожника, созданную с серьёзным упором на экстремальное бездорожье.

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