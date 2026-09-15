Представлен Tank 300 Hook Road: теперь это настоящий монстр бездорожья с 40-дюймовыми шинами и мостами спереди и сзади

Предзаказы уже начали принимать Компания Great Wall Motors представила и начала принимать предзаказы на Tank 300 Hook Road — необычную модификацию популярного внедорожника, созданную с серьёзным упором на экстремальное бездорожье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым