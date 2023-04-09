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Министр обороны Украины Резников: Киев будет вести мирные переговоры только со следующим президентом России

Министр обороны Украины Резников: Киев будет вести мирные переговоры только со следующим президентом России

Киевская сторона будет вести переговоры о прекращении текущего конфликта только со следующим президентом Российской Федерации.

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