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Форвард «Ак Барса» Кателевский о 5:2 с ЦСКА: «Серьезно готовились, нужно было отдать должок. Матч с хорошим накалом»

– Как настраивались на этот матч? Хотели взять реванш у ЦСКА? – Хорошая игра, продолжение финала. Серьезно готовились, нужно было отдать должок.

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