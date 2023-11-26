Адвокат рассказал о связи видео в соцсетях и штрафов за нарушения ПДД

Опубликованные в интернете видео, на которых запечатлены различные нарушения правил дорожного движения (ПДД), не являются основанием для выписывания штрафов, однако могут стать поводом для проведения проверки, по итогам которых водителя накажут.
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