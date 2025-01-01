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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По итогам 2024 года акции Konami взлетели на 95,97%, CDPR прибавила 71,09%, а Ubisoft и Remedy рух...

По итогам 2024 года акции Konami взлетели на 95,97%, CDPR прибавила 71,09%, а Ubisoft и Remedy рух...

По итогам 2024 года акции Konami взлетели на 95,97%, CDPR прибавила 71,09%, а Ubisoft и Remedy рухнули на 44%Пока вы сражаетесь в неравном бою с тазиком оливье, глава японской консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото рассказывает в X, что же произошло с акциями ведущих игровых компаний за год.

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