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BFMTV: Макрон попросит Трампа усилить давление на Россию

BFMTV: Макрон попросит Трампа усилить давление на Россию

www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Дональдом Трампом намерен обсудить ситуацию вокруг Украины и усиление давления на Россию.

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