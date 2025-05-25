Денис Кукояка, Mary Gu, Аня Покров и другие звёзды на первом дне фестиваля дружбы с питомцами в Москве

Super на страже звёздных событий даже в выходные. Вчера наш корреспондент посетил пусть и не светское, но крайне милое мероприятие — фестиваль дружбы с домашними питомцами «Лапки», организованный VK и mos.
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