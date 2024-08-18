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Марина Александрова открыла окно в Европу

Марина Александрова открыла окно в Европу

Актриса стала членом жюри фестиваля в Выборге. Владимир Котт, Марина Александрова и Екатерина Филиппова Геннадий Авраменко/Пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»Символом форума в этом году организаторы решили сделать Инну Чурикову, поэтому вечер открытия начался с показа фрагмента из фильма «Начало» режиссера Глеба Панфилова, за которого впоследствии актриса вышла замуж.

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