Глава группы, готовившей теракт в Крыму, подорвался на собственной бомбе

Руководитель группы, готовившей совершение террористического акта на железной дороге в Крыму по указанию украинской военной разведки, подорвался на собственной самодельной бомбе и вследствие этого получил смертельные ранения.
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