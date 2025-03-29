Washington Post: проект сделки по недрам выглядит так, как будто Украина проиграла США войну

Предложенная американской администрацией новая редакция проекта сделки по украинским природным ресурсам выглядит так, как будто Украина проиграла США войну, была захвачена и теперь вынуждена бессрочно выплачивать репарации.
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