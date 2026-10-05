Страна и люди
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Страна и люди

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Уроки французской демократии

Уроки французской демократии

Непреходящие уроки демократии из Франции.Увидел мирного протестующего - пальни ему в лицо. Только так и настанет царство свободы.

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Алексей Горшков

Я в милиции работал - поэтому какое-то КОРПОРАТИВНОЕ чувство поддержки к французским полицейским испытываю - возможно, что я и "плыву против течения", "адвокат дьявола", и т.д., и т.п.!
Как во всех "Цветных революциях" - Я УВЕРЕН - это "ж-ж" неспроста ! Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
К какому количеству человеческих жертв приводит - так сказать - НЕДОПОДАВЛЕНИЕ "онижедетей" - победивший в 404-й Майдан показал! Ведь в "кровавом Мордоре" - на Болотной - "бузу" подавили - И НИ ОДНОЙ ЖЕРТВЫ !!!