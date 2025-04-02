В Москве за прошедшие сутки выпало почти 70% месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве выпало до 24 мм осадков, что составляет почти 70% от месячной нормы. Об этом 2 апреля сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
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