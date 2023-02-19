Адсорбер ВАЗ 2114 – что это такое и зачем нужна такая «дружба»?

После того, как появились автомобили, которые соответствуют стандарту экологической безопасности «Евро-3», автоконструкторы озадачились созданием устройства, способного задерживать углеводородные пары с целью исключения их выбросов в атмосферу.
После того, как появились автомобили, которые соответствуют стандарту экологической безопасности «Евро-3», автоконструкторы озадачились созданием устройства, способного задерживать углеводородные пары с целью исключения их выбросов в атмосферу.
Свежие комментарии