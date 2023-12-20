"Мне просто страшно за Машкова, Певцова, Эрнста, Михалкова": Акунин бьет тревогу и предупреждает всех кто снимался по его книгам

Avia.pro - Новости Силовики пришли с обысками в публиковавшее Акунина издательствоСотрудники Следственного комитета России пришли с обысками в издательство «Захаров», которое до последнего времени выпускало книги писателя Бориса Акунина.
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