"Мне просто страшно за Машкова, Певцова, Эрнста, Михалкова": Акунин бьет тревогу и предупреждает всех кто снимался по его книгам

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Avia.pro - Новости Силовики пришли с обысками в публиковавшее Акунина издательствоСотрудники Следственного комитета России пришли с обысками в издательство «Захаров», которое до последнего времени выпускало книги писателя Бориса Акунина.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Акунин - русский?Да, Чорташвили и в этом вопросе мозги народу запудрил... И Свердлов русский, и Троцкий...😄
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1 час.
sorsw
Не бз..., товасЧ!
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41 мин.
Вячеслав Минаков
👍
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3 мин.

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