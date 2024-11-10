Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Выставить условием для начала мирных переговоров с Японией полную де-оккупацию Японии вооружёнными силами США и выдво...Посол Японии в Ро...
  • Одиссей
    "Ну а Совбез ООН может поставить вопрос о временном или постоянном исключении России из своих рядов." Хотелось бы пос...Россию пытаются в...
  • Модест
    Люди не пострадали, и то хорошо. Каждому лоббисту завоза мигрантов - по Али!За что Али зареза...

Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?

В Токио заинтересованы не в окончании СВО, а в эскалации военных действий После вручения Президенту Российской Федерации Владимиру Путину верительной грамоты теперь уже официально чрезвычайный и полномочный посол японского государства в России Акира Муто сделал заявление о том, что после окончания специальной военной операции на территории бывшей УССР будут возобновлены японо-российские переговоры о заключении между двумя государствами «мирного договора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Fedotova
Это мысль. Не всё же им над нами издеваться.
Ответить
10 час.
TF
Tatyana Fedotova
Скорее отмороженные и наглые.
Ответить
10 час.
Alex Nемо
Выставить условием для начала мирных переговоров с Японией полную де-оккупацию Японии вооружёнными силами США и выдворение всех иностранных войсковых частей и военных баз с её территории. Сразу заткнутся - ведь и Япония и Германия до нынешнего дня официально являются оккупированными США территориями!!!
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх