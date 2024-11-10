В Токио заинтересованы не в окончании СВО, а в эскалации военных действий После вручения Президенту Российской Федерации Владимиру Путину верительной грамоты теперь уже официально чрезвычайный и полномочный посол японского государства в России Акира Муто сделал заявление о том, что после окончания специальной военной операции на территории бывшей УССР будут возобновлены японо-российские переговоры о заключении между двумя государствами «мирного договора».
Посол Японии в России Муто-сан не читал Конституцию РФ?
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Это мысль. Не всё же им над нами издеваться.
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10 час.
TF
Tatyana Fedotova
Скорее отмороженные и наглые.
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10 час.
Alex Nемо
Выставить условием для начала мирных переговоров с Японией полную де-оккупацию Японии вооружёнными силами США и выдворение всех иностранных войсковых частей и военных баз с её территории. Сразу заткнутся - ведь и Япония и Германия до нынешнего дня официально являются оккупированными США территориями!!!
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26 мин.
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