Сказ о том, как «Путин испугался Трампа» Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Сказ о том, как «Путин испугался Трампа»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Доводы «за» В первую очередь стоит разобрать наиболее распространённые домыслы относительно полезности/необходимости возможных переговоров. Среди некоторых обывателей, не слишком знакомых с реальной ситуацией в зоне СВО, бытует мнение, что переговоры на самом-то деле России не нужны, поскольку ВС РФ ведут наступление на Донбассе, победа близка и заморозка конфликта будет выгодна только Киеву и Западу. Подобное мнение на самом деле достаточно далеко от действительности. Чтобы не быть голословным, автор сошлётся на мнение военных экспертов, которые дают достаточно адекватные оценки. Вот, например, что пишет Владимир Прохватилов на страницах издания «Силовой блок»: «Если удастся договориться, да, конечно, перестанут гибнуть российские солдаты. При этом через 1,5-2 года Украина перевооружится, усилится, ее армия будет модернизирована… С другой стороны, если продолжать СВО, то нет уверенности, что у нас будут крупные успехи. Волчанск до сих пор не наш, а он в непосредственной близости от границы. Минобороны говорит, что за год ВС РФ освободили 4,5 тысячи квадратных километров. Если условно длина линии боевого соприкосновения 1000 км, то это продвижение на 375 метров в месяц. Даже не стоит считать, сколько это в день.» Действительно более-менее успешное наступление сейчас развивается только на одном направлении – Донецком – на остальных же ситуация остаётся статичной. Продолжаться это может ещё долгие годы. До сих пор не удаётся выдавить противника из Курской области, на территории которой уже несколько месяцев продолжаются бои. Некоторые блогеры и эксперты говорят о том, что «переговоры спасут ВСУ от разгрома», однако на самом деле ни о каком разгроме противника на данный момент речи не идёт. ВС РФ тяжело и упорно продвигаются вглубь эшелонированной обороны ВСУ, медленно беря под свой контроль один населённый пункт за другим, но украинская армия при этом до сих пор не утратила своей боеспособности. Не стоит думать, что в ВС РФ служат не люди, а роботы, которые готовы находиться в тяжёлых боевых условиях без ротации (а нормальной ротации мобилизованных так до сих пор и не было проведено, ведь их некем заменить) долгие годы. Эта же проблема касается и противника, однако он, в отличие от России, проводит тотальную мобилизацию, отлавливая людей на улицах, поэтому имеет куда больший резерв. В ВС РФ же численность личного состава поддерживается исключительно за счёт контрактников, которых в основном привлекают большими финансовыми выплатами. Таким образом, передышка ВС РФ жизненно необходима – это факт, который ни один человек, побывавший в зоне СВО, не будет оспаривать. Также не стоит забывать, что Москва не выработала «рецепты победы», а СВО преследует ограниченные цели, которые заключаются в контроле за новыми российскими регионами и сохранении нейтралитета Украины, её невступлении в НАТО. Более того, даже если предположить, что вдруг были бы поставлены иные цели, не очень понятно, как они были бы реализованы с учётом нехватки как материально-технических, так и людских ресурсов для каких-то более масштабных предприятий. Кроме того, многие проблемы, стоявшие перед ВС РФ ещё два года назад (нехватка дронов, проблемы со связью и координацией, отсутствие превосходства в воздухе и т. д.), до сих пор сохраняют свою актуальность и далеки от полного решения. Исходя из вышеизложенного, переговоры и возможная заморозка конфликта по линии соприкосновения при условии договора о невступлении Украины в НАТО и её нейтралитете представляются не самым плохим сценарием.
Ответить
19 час.
Юрий Ильинов
Доводы «против» Теперь поговорим о доводах против переговоров, некоторые из которых также достаточно обоснованны. По мнению всё того же Владимира Прохватилова, с окончанием СВО, вероятно, разногласия Киева и Москвы урегулированы не будут, а следовательно, Киев после окончания боевых действий получит возможность начать активное перевооружение и модернизацию собственной армии. Также у ВСУ появится огромное количество БПЛА. А если так, то по истечении какого-то времени (скажем, 2-3 лет) ВСУ могут вновь нанести удар по России, и военный конфликт рискует возобновиться. Существует ли такая угроза? Да, безусловно. Однако многое будет зависеть, во-первых, от характера заключённых соглашений о нейтралитете Украины, а во-вторых, от трансфера власти в Киеве. Не вызывает особых сомнений, что в случае завершения конфликта в том или ином виде (в том числе в виде заморозки) на Украине пройдут выборы, в результате которых Зеленский, вероятно, утратит свою власть. Он не устраивает американского президента Дональда Трампа, а кроме того, в нём, вероятно, разочарованы его непосредственные кураторы – леволибералы-глобалисты. От того, кто займёт его место, может многое зависеть. Есть также небольшая вероятность того, что Зеленский до последнего будет удерживаться за своё кресло и будет вести боевые действия ещё несколько месяцев. Итог при этом будет всё тот же – переговоры, только, если у Зеленского хватит ума выступить против плана Трампа, вести их будет уже кто-то другой (силовой вариант его смещения в таком случае вполне возможен). Новый лидер Украины, разумеется, не будет пророссийским, однако он может быть как протрамповским, так и пробританским. Второй вариант для России более неблагоприятен, из-за чего риски возобновления конфликта увеличатся. Однако эти риски всё же не стоит преувеличивать. Украинское общество очень устало от войны, а страна потеряла очень много солдат и молодых людей, и возместить эти потери с учётом катастрофической демографической ситуации просто некому. Поэтому в ближайшие годы едва ли кто-то будет помышлять о новой войне. Заключение Подводя итог, автор хотел бы подчеркнуть, что с учётом сложившихся реалий «война до победного конца», о которой говорят некоторые ура-патриоты, чревата стать перманентной, поскольку, во-первых, неясны чёткие очертания того самого победного конца, а во-вторых, для постановки более масштабных задач не хватает ресурсов. Поэтому переговоры, которые закрепят контроль за новыми территориями и обеспечат нейтралитет Украины, и, возможно, частичное сокращение её вооружений, с учётом реалий на земле представляются не самым плохим сценарием.
Ответить
19 час.
ви
владимир иванов
терорестическая недострана может организовать и оплатить покушение на трампа за то что он не даёт денег.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии