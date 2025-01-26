Сказ о том, как «Путин испугался Трампа»

Юрий Ильинов

Доводы «за» В первую очередь стоит разобрать наиболее распространённые домыслы относительно полезности/необходимости возможных переговоров. Среди некоторых обывателей, не слишком знакомых с реальной ситуацией в зоне СВО, бытует мнение, что переговоры на самом-то деле России не нужны, поскольку ВС РФ ведут наступление на Донбассе, победа близка и заморозка конфликта будет выгодна только Киеву и Западу. Подобное мнение на самом деле достаточно далеко от действительности. Чтобы не быть голословным, автор сошлётся на мнение военных экспертов, которые дают достаточно адекватные оценки. Вот, например, что пишет Владимир Прохватилов на страницах издания «Силовой блок»: «Если удастся договориться, да, конечно, перестанут гибнуть российские солдаты. При этом через 1,5-2 года Украина перевооружится, усилится, ее армия будет модернизирована… С другой стороны, если продолжать СВО, то нет уверенности, что у нас будут крупные успехи. Волчанск до сих пор не наш, а он в непосредственной близости от границы. Минобороны говорит, что за год ВС РФ освободили 4,5 тысячи квадратных километров. Если условно длина линии боевого соприкосновения 1000 км, то это продвижение на 375 метров в месяц. Даже не стоит считать, сколько это в день.» Действительно более-менее успешное наступление сейчас развивается только на одном направлении – Донецком – на остальных же ситуация остаётся статичной. Продолжаться это может ещё долгие годы. До сих пор не удаётся выдавить противника из Курской области, на территории которой уже несколько месяцев продолжаются бои. Некоторые блогеры и эксперты говорят о том, что «переговоры спасут ВСУ от разгрома», однако на самом деле ни о каком разгроме противника на данный момент речи не идёт. ВС РФ тяжело и упорно продвигаются вглубь эшелонированной обороны ВСУ, медленно беря под свой контроль один населённый пункт за другим, но украинская армия при этом до сих пор не утратила своей боеспособности. Не стоит думать, что в ВС РФ служат не люди, а роботы, которые готовы находиться в тяжёлых боевых условиях без ротации (а нормальной ротации мобилизованных так до сих пор и не было проведено, ведь их некем заменить) долгие годы. Эта же проблема касается и противника, однако он, в отличие от России, проводит тотальную мобилизацию, отлавливая людей на улицах, поэтому имеет куда больший резерв. В ВС РФ же численность личного состава поддерживается исключительно за счёт контрактников, которых в основном привлекают большими финансовыми выплатами. Таким образом, передышка ВС РФ жизненно необходима – это факт, который ни один человек, побывавший в зоне СВО, не будет оспаривать. Также не стоит забывать, что Москва не выработала «рецепты победы», а СВО преследует ограниченные цели, которые заключаются в контроле за новыми российскими регионами и сохранении нейтралитета Украины, её невступлении в НАТО. Более того, даже если предположить, что вдруг были бы поставлены иные цели, не очень понятно, как они были бы реализованы с учётом нехватки как материально-технических, так и людских ресурсов для каких-то более масштабных предприятий. Кроме того, многие проблемы, стоявшие перед ВС РФ ещё два года назад (нехватка дронов, проблемы со связью и координацией, отсутствие превосходства в воздухе и т. д.), до сих пор сохраняют свою актуальность и далеки от полного решения. Исходя из вышеизложенного, переговоры и возможная заморозка конфликта по линии соприкосновения при условии договора о невступлении Украины в НАТО и её нейтралитете представляются не самым плохим сценарием.