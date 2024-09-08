Сладков признался, что был фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС России

Военкор Александр Сладков рассказал об уголовном деле, фигурантом которого он стал после начала СВО.Честное освещение проблемной темы с обеспечением армии с началом спецоперации привело к возбуждению уголовного дела в отношении военного корреспондента ВГТРК Александра Сладкова.