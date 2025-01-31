Эксперты объяснили инфляцию последних лет, банки увеличили одобренные суммы по автокредитам. Обзор Банки.ру

Эксперты связали инфляцию последних лет с избытком денежной массы, пишут «Ведомости». Эксперты считают, что основной вклад в рост денежной базы в последние годы внесли операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые были стерилизованы с лагом в год (58% роста денежной базы), а также кредитование Банком России коммерческих банков (36%).