© AP / Visar Kryeziu В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что дети председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри торговали американским влиянием в бывших советских республиках, а родители, высокопоставленные чиновники Демократической партии, «крышевали» их Как объяснил эксперт, в истории с опубликованной электронной перепиской Хантера Байдена американскую общественность возмутило то, что раньше его отец кандидат в президенты от демократов Джо Байден утверждал, что не был в курсе подробностей работы сына на иностранные компании, включая украинскую Burisma, но, как выяснилось из электронных писем, был не только в курсе, а принимал в этой деятельности самое активное участие.