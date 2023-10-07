Татарстанцы оставили почти 7 тысяч обращений по программе "Наш двор"

В Татарстане по программе «Наш двор» с начала года от местных жителей поступило 6 984 обращения. Такие данные на совещании в Доме правительства республики привела руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.
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