Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Страшнее этого ничего нет": Врач в шортах и сланцах под атакой дронов спасал маленькую девочку. Сирены молчали

"Страшнее этого ничего нет": Врач в шортах и сланцах под атакой дронов спасал маленькую девочку. Сирены молчали

Коллаж Царьграда Ольга Антонова05 Августа 2026 18:00 На окровавленный пляж в Архипо-Осиповке первыми примчались не экстренные службы, а простые люди: бармен, анестезиолог и десятки добровольцев грузили раненых на лежаки и везли навстречу скорым.

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