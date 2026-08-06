"Страшнее этого ничего нет": Врач в шортах и сланцах под атакой дронов спасал маленькую девочку. Сирены молчали

Коллаж Царьграда Ольга Антонова05 Августа 2026 18:00 На окровавленный пляж в Архипо-Осиповке первыми примчались не экстренные службы, а простые люди: бармен, анестезиолог и десятки добровольцев грузили раненых на лежаки и везли навстречу скорым.