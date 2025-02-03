В Казани завершается строительство нового следственного изолятора на тысячу мест

Строительство СИЗО на тысячу мест планируются завершить в этом году. На территории учреждения располагаются административное здание, помещение для подготовки личного состава, спортивный комплекс с тиром, тренажерным залом и залом для занятий единоборствами, шесть режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних и корпус кинологической службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии