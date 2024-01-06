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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Булыкин: «Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году»

Дмитрий Булыкин: «Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году»

«Верю в возвращение России на международную арену в 2024 году. Но это может случиться только к концу года, когда все большие спортивные события пройдут», – сказал бывший футболист сборной России.

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