— Здравствуйте, доктор.— Да-да! На что жалуетесь?— Понимаете, у меня последнее время ужасно чешутся ладони.
Лохи.
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— Здравствуйте, доктор.— Да-да! На что жалуетесь?— Понимаете, у меня последнее время ужасно чешутся ладони.
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