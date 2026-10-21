В Старорусском округе Новгородской области суд приговорил Елену Федорову к четырем месяцам исправительных работ после инцидента, когда в июле 2025 года её овчарка в состоянии алкогольного опьянения укусила пятилетнюю девочку за лицо, оставив серьёзные рубцы.