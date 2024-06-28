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Орловские новости

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В Газпроме рассказали о дистанционных сервисах для потребителей газа

В Газпроме рассказали о дистанционных сервисах для потребителей газа

Для того, чтобы передать показания газового счетчика, оплатить квитанцию, подать заявление на газификацию и догазификацию, опломбировать счетчик, провести поверку прибора учета или сверить расчеты по оплате, не обязательно приходить в клиентский центр или идти в банк.

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