В Газпроме рассказали о дистанционных сервисах для потребителей газа

Для того, чтобы передать показания газового счетчика, оплатить квитанцию, подать заявление на газификацию и догазификацию, опломбировать счетчик, провести поверку прибора учета или сверить расчеты по оплате, не обязательно приходить в клиентский центр или идти в банк.