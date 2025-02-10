Барнаульцы массово встали на лыжи в морозный выходной. Фото

Всероссийская гонка "Лыжня России" прошла в столице края "Лыжня России – 2025" / Олег Харлов / "Алтайский спорт" Тысячи жителей Алтайского края вышли на старт Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", которая прошла 8 февраля.
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