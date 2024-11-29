В российском регионе отменили очные занятия в школах из-за аномальной погоды

В Бурятии отменили очные занятия в школах из-за аномальных погодных условий. В республике начался снегопад при плюсовых температурах, который затем перешел в дождь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.
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