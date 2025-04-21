Появился первый трейлер сказки "Буратино"

НМГ Кинопрокат Кинокомпании "Водород" и Art Pictures Studio, Национальная Медиа Группа, дистрибьютор "НМГ Кинопрокат" и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино 21 апреля представили первый трейлер сказки "Буратино".
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