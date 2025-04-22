Учитель Ямбург: единое расписание в школах нужно для борьбы с перегрузкой детей

В российских школах хотят ввести единое расписание. Однако речь идет не о том, чтобы для всех учащихся в стране проводить конкретный урок в одно и то же время – это скорее необходимая мера, которая позволит дозировать нагрузку на детей, отметил в беседе с 360.
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