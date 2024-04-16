Совбез по ЗАЭС: Гросси снова не осудил Украину за удары по станции

ТАСС/AP/Yuki Iwamura Пока наши войска бьют по опорникам и стратегически важным объектам, ВСУ атакуют жилые районы и Запорожскую атомную электростанцию, из-за чего под угрозой ядерная безопасность всей Европы.
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