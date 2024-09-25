Совместное предприятие SAIC и GM показало футуристическое купе

Новинка дебютировала в статусе концепт-кара, демонстрирующего стилистические решения, которые в дальнейшем будут реализованы на серийных моделях SAIC-GM для рынков АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
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