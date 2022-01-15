На Гайдаровском форуме правительство похвалило себя за борьбу с инфляцией

В Москве завершился второй день Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты». Основной темой для дискуссий экономического блока правительства стали возможности дальнейшего роста экономики, после завершения периода адаптации к вызовам пандемии.
В Москве завершился второй день Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты». Основной темой для дискуссий экономического блока правительства стали возможности дальнейшего роста экономики, после завершения периода адаптации к вызовам пандемии.
Свежие комментарии