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Творожная пасха

Творожная пасха

Нежнейшая и тающая во рту творожная пасха!   ИНГРЕДИЕНТЫ   яйца куриные 2 шт. сахар 120 г сахар ванильный 10 г сливки 33–35% 250 мл творог 500 г сливочное масло 50 г курага 50 г грецкие орехи 50 г желатин 5 г вода 30 мл   ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО Желатин заливаем холодной водой, оставляем для набухания.

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