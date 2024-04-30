Нежнейшая и тающая во рту творожная пасха! ИНГРЕДИЕНТЫ яйца куриные 2 шт. сахар 120 г сахар ванильный 10 г сливки 33–35% 250 мл творог 500 г сливочное масло 50 г курага 50 г грецкие орехи 50 г желатин 5 г вода 30 мл ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО Желатин заливаем холодной водой, оставляем для набухания.