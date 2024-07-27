Страшная серия аварий в Самаре: четыре человека погибли на дорогах за один день

За последние 24 часа в Самаре произошла серия жутких ДТП, которые привели к гибели шести человек. На пересечении Московского шоссе и Советской Армии в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, в том числе 55-летняя женщина, находившаяся в одной из машин.