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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пилот раскрыл смысл звука «дзинь», который пассажиры слышат несколько раз во время любого полета

Пилот раскрыл смысл звука «дзинь», который пассажиры слышат несколько раз во время любого полета

Вы когда-нибудь задумывались, что это за звук «динь», который раздается в салоне самолета во время полета , заставляя некоторых встревоженных пассажиров внезапно оглядываться и проверять, все ли в порядке? Пилот Стив Шейбнер пояснил его смысл — речь идет о сигнале, предназначенном только для экипажа.

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