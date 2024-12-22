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Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА — это преувеличено. Такого никогда не было»

Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА — это преувеличено. Такого никогда не было»

Лучший бомбардир в истории чемпионата России по футболу Артем Дзюба заявил, что не является болельщиком СКА, а в российском хоккее больше болеет за отдельных игроков.

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