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Trump again calls for Federal Reserve to cut interest rates

U.S. President Donald Trump again called on the U.S. Federal Reserve Bank to cut interest rates, even as the market expect a rate increase.

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