В Яр-Сале и Мысе Каменном с июля вырастут цены на проезд в автобусах

В селах Яр-Сале и Мысе Каменном вырастут цены на проезд в автобусах. Повышение жителей этих населенных пунктов ждет с 1 июля, сообщается в приказе, подписанном директором департамента тарифной политики ЯНАО Дмитрием Афанасьевым.