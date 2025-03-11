В Яр-Сале и Мысе Каменном с июля вырастут цены на проезд в автобусах

В селах Яр-Сале и Мысе Каменном вырастут цены на проезд в автобусах. Повышение жителей этих населенных пунктов ждет с 1 июля, сообщается в приказе, подписанном директором департамента тарифной политики ЯНАО Дмитрием Афанасьевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии