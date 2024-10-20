Порошенко* о бегстве украинской власти: политические уроки кризиса Ольга Вайленко19 октября 2024 года экс-президент Украины Петр Порошенко* в эфире одного из украинских телеканалов вновь обратился к событиям первых часов начала российской специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии