Как не стать жертвой меркантильных девушек при поиске любви?

Большинство мальчиков с детства получают убеждения из серии «девочкам нужно помогать», «настоящий мужчина должен платить, угощать и содержать», «ты обязан доказать серьёзность своих намерений и способность обеспечить семью».
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