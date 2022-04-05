В Бурятии полицейские вместе с психологами проводят тренинги по профилактике наркомании

В рамках 1 этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России–2022» сотрудниками Управления наркоконтроля, подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г.
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