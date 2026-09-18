Белый дом: Трамп подписал закон о введении санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении «адских» санкций против России и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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