Впервые на русском! Демка JRPG Atelier Yumia уже доступна Полноценный релиз JRPG Atelier Yum...

Впервые на русском! Демка JRPG Atelier Yumia уже доступнаПолноценный релиз JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land состоится уже 21 марта, а пока для всех желающих доступна бесплатная демоверсия, из которой можно будет перенести сохранения в полную игру.