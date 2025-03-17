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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Впервые на русском! Демка JRPG Atelier Yumia уже доступна Полноценный релиз JRPG Atelier Yum...

Впервые на русском! Демка JRPG Atelier Yumia уже доступна Полноценный релиз JRPG Atelier Yum...

Впервые на русском! Демка JRPG Atelier Yumia уже доступнаПолноценный релиз JRPG Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land состоится уже 21 марта, а пока для всех желающих доступна бесплатная демоверсия, из которой можно будет перенести сохранения в полную игру.

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