Трамп заявил о предотвращении «войн с Францией» в годы президентства

Трамп заявил, что предотвратил торговые войны с Францией в годы президентства Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Джорджии заявил, что в годы президентства предотвратил торговые войны с Францией.
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