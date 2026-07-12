Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-депутат Рады раскрыл причину отставки кабмина Украины

Экс-депутат Рады раскрыл причину отставки кабмина Украины

Заявление Владимира Зеленского о решении отправить кабмин в отставку и изменить состав руководителей силовых ведомств связано с терактом в Монако, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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